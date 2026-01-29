news_header_top
СВО 29 января 2026 18:20

Врачи ДРКБ передали гуманитарный груз в зону СВО

Фото: Пресс-служба Государственного Совета РТ

Депутат Госсовета и главный врач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов передал участникам специальной военной операции дизель‑генератор. Его купили на деньги, которые собрали врачи и сотрудники ДРКБ. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

С просьбой о приобретении дизельного генератора обратились сами бойцы СВО. Об их просьбе медработникам рассказал врач больницы, который ранее участвовал в боевых действиях.

«Этот акт поддержки демонстрирует единство и заботу о тех, кто находится на передовой, защищая интересы страны, – подчеркнул Айрат Зиатдинов. – Это не просто оборудование, а символ признательности и уважения к мужеству и самоотверженности тех, кто рискует своей жизнью, выполняя свой долг. Общество не забывает о своих героях и готово оказывать им всестороннюю поддержку».

#ДРКБ #СВО
