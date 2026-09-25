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Общество 25 сентября 2026 17:58

Врачи ДРКБ исправили подростку сколиоз, не поддававшийся обычному лечению

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Врачи ДРКБ исправили подростку сколиоз, не поддававшийся обычному лечению
Фото: канал МАКС Альмира Абашева

Врачи ДРКБ исправили подростку сколиоз, не поддававшийся консервативному лечению, рассказал глава Минздрава РТ Альмир Абашев.

У 16-летней пациентки был С-образный сколиоз поясничного отдела позвоночника IV степени. Ранее девушке назначали физиотерапевтические процедуры, однако болезнь продолжала прогрессировать. Тогда ей была назначена операция.

«Сколиоз считается сложным заболеванием, особенно когда деформация достигает выраженной степени. Как правило, если сколиоз уже перешел во вторую степень, самостоятельно обратно он не развивается – деформация может прогрессировать. В данном случае произошло именно это», – поясняет травматолог-ортопед Ирина Яшина.

Во время четырехчасовой операции позвоночник скорректировали и зафиксировали в правильном положении при помощи винтов и стержней. Операция прошла успешно, пациентка пока остается под наблюдением врачей. Дальше ей будет необходимо пройти реабилитацию.

#абашев альмир #ДРКБ
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