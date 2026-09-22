news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 22 сентября 2026 11:16

Врачи ДРКБ без разрезов прооперировали ребенка с аномалией мочевыводящих путей

Читайте нас в

Врачи Детской республиканской больницы Татарстана прооперировали ребенка с патологией мочевыводящих путей, применив для этого малотравматичный метод. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

В Детскую республиканскую клиническую больницу поступил пятилетний ребенок, у которого из-за сужения мочеточника был нарушен полноценный отток мочи из почки. Пациенту выполнили реимплантацию мочеточника со стентированием.

Во время операции врачи применили модифицированную технологию – видеоэндоскопический доступ через мочевой пузырь. Такой подход позволяет снизить травматичность вмешательства и создать условия для более быстрого восстановления, отметил Абашев.

«Послеоперационный период прошел без осложнений, маленький пациент быстро восстановился. При выписке состояние ребенка оценено как удовлетворительное, рекомендовано плановое наблюдение», – написал министр.

#ДРКБ #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани 25 сентября пройдет предпоказ фильма о Джорджо Армани

В Казани 25 сентября пройдет предпоказ фильма о Джорджо Армани

21 сентября 2026
МегаФон открыл скорости 5G для всех абонентов

МегаФон открыл скорости 5G для всех абонентов

21 сентября 2026
Новости партнеров