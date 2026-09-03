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Происшествия 3 сентября 2026 13:32

Врачи достали зубной имплант, вросший в глазницу жителя Татарстана

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Врачи достали зубной имплант, вросший в глазницу жителя Татарстана
Фото: НЦРМБ

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице мужчине достали зубной имплант из-под глазницы.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, 60-летний пациент обратился к оториноларингологу Вячеславу Костину с жалобами на головные боли. При сборе анамнеза выяснилось, что незадолго до этого мужчине устанавливали зубной имплант, а компьютерная томограмма правой верхнечелюстной пазухи показала инородное тело – стоматологический штифт. Причиной нахождения импланта в столь необычном месте стала тонкая костная стенка пазухи, через которую он провалился.

Пациент ходил со штифтом больше месяца. За это время инородное тело успело врасти в стенку глазницы, что существенно осложняло извлечение. Требовалась максимальная аккуратность, чтобы не повредить слизистую и глазницу.

Под местным наркозом была проведена гайморотомия – операция, обеспечивающая доступ в пазуху для удаления инородного тела. Штифт извлекли, вся процедура заняла 40 минут.

#Здоровье #медицина
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