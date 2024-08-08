Врачи детской больницы Нижневартовска спасли ребенка с редким заболеванием

Врачи детской окружной больницы Нижневартовска спасли двухлетнего Эдуарда Хажиева с редким заболеванием — два года назад малыша срочно госпитализировали после того, как ему стало плохо, у ребенка проявилась тошнота, рвота и диарея.

Как пишет портал ugra-news.ru, Эдуард поступил в отделение реанимации в тяжелом состоянии, у мальчика началась острая почечная недостаточность, что требовало проведение гемодиализа.

«Низкое содержание в крови эритроцитов и тромбоцитов, а также повреждение почек сигнализирует о гемолитико-уремическом синдроме (ГУС), — рассказал заведующий педиатрическим отделением Нижневартовской окружной клинической детской больницы Гранит Шарафиев. — Поставить правильный диагноз нам помогли специалисты детской городской клинической больницы Святого Владимира города Москвы. У ребенка было волнообразное течение болезни, то есть положительную динамику сменяла отрицательная».

Был поставлен диагноз — атипичный гемолитико-уремический синдром. Требуется дорогостоящее лечение. Благодаря выделяемым из федерального бюджета средствам каждые 2 недели Эдуард получает дозу препарата, который поддерживает уровень эритроцитов, гемоглобина и тромбоцитов в норме, сохраняет функцию почек. Один раз в год пациент проходит полное обследование — врачи проверяют почки, гематологические показатели и делают заключение об эффективности терапии.

Обычно пациенты с атипичным гемолитико-уремическим синдромом получают терапию бессрочно, однако у маленького Эдуарда есть вероятность отмены терапии по достижению 5-летнего возраста, учитывая отсутствие патогенных мутаций.