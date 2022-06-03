news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
3 июня 2022  11:37
Полина Шевчук

Врачи ЦРБ Зеленодольска удалили у женщины гельминта, который жил под кожей головы

news_top_970_100

В ЦРБ Зеленодольска обратилась девушка. Она сказала, что увидела в глазном яблоке нитевидное образование, которое передвигалось под роговицей.

Она сообщила, что обращалась к казанским врачами, но образование переместилось из глаза и найти его врачи не смогли.

Врач-инфекционист поликлиники №4 в Зеленодольске Зульфия Халилова поставила предварительный диагноз «дирофиляриоз» и направила к хирургу.

Девушку направили на операцию. По словам хирурга Зеленодольской ЦРБ Андрея Сергеева, это первый случай в его практике и подобное заболевание не характерно для нашей местности.

Гельминта нашли на затылке. Его длина оказалась внушающей – около 10 см.

Врачи предполагают, что паразит попал к пациентке в 2021 году во время отдыха в Анапе – ее укусил комар, зараженный личинками дирофилярий.

 

#паразиты #црб
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100