Врачи Челнов вытащили из головы пациента наконечник ружья для подводной охоты

В Набережных Челнах врачи Горбольницы №5 спасли мужчину, голову которого пробил наконечник ружья для подводной охоты. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.

Во время зарядки гарпуна для подводной охоты 30-летний челнинец услышал шипение из манжеты и поднес его к уху, чтобы понять причину звука. Ружье выскользнуло из рук, а наконечник вошел прямо в кость.

«Я услышал этот страшный звук, а дальше уже ничего не помню. Есть такая народная мудрость: “раз в год и палка стреляет”. Теперь на себе ее проверил», – поделился пациент.

Фото: © Горздрав Набережных Челнов

Экстренную операцию провели заведующий офтальмологическим отделением Айзат Тимиров, врач челюстно-лицевой хирург Баин Дёмкин, заведующий реанимационным отделением Павел Егоров.

«Пациент поступил с инородным телом в области правой надбровной дуги черепа в отделение челюстно-лицевой хирургии. Ситуация серьезная: отрывной многооскольчатый перелом верхней латеральной стенки орбиты глазницы, перфорация глазного яблока. Медлить было нельзя», – подчеркнул Баин Дёмкин.

Пациента экстренно доставили в операционную, где совместно с заведующим офтальмологическим отделением было проведено удаление наконечника гарпуна, ушивание раны перфорации глазного яблока и остеосинтез орбиты глаза.

«Сложность операции состояла в том, что было много обломков костей, а нам нужно было освободить доступ к склере глаза, а потом их собрать в естественное положение с помощью титановых пластин, – отметил Айзат Тимиров. – Мы быстро остановили кровотечение, была ушита 1,5-сантиметровая рана на склере глазного яблока и пробитой верхней косой мышце глаза. Нам удалось не только сохранить глаз как орган, но и частично зрение пациенту. При таких больших повреждениях это удаётся сделать крайне редко».