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Врачи Челнов впервые заменили мертвую челюсть на титановую
Челюстно-лицевые хирурги городской больницы №5 Набережных Челнов заменили 45-летней женщине отмершую челюсть на титановую. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
Долгие годы женщина не посещала стоматологов. Обратилась в приемный покой больницы, только когда уже практически не могла принимать пищу, а кость челюсти полностью вышла в ротовую полость.
Челюстно-лицевой хирург пятой больницы Баин Дёмкин признался, что врачи были в шоке от увиденного. Женщина была истощена, с перекошенной правой стороной лица, не могла принимать твердую пищу уже несколько месяцев. Ей поставили диагноз – хронический остеомиелит нижней челюсти, осложненный некрозом костной ткани. Медики решили экстренно взять пациентку на операцию.
«Мы провели резекцию нижней челюсти для предотвращения распространения некротического процесса на здоровые костные структуры с одномоментной установкой большой реконструктивной титановой пластины. Удалили более 10 сантиметров отмершей костной ткани», – рассказал Баин Дёмкин.
Операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо: набирает вес, обещает следить за своим здоровьем, посещать врача-стоматолога, а после реабилитации она планирует установить зубные протезы.
Челюстно-лицевой хирург объяснил, что такая тяжелая патология может развиться из-за нескольких причин: при онкологических заболеваниях после курсов химио- или лучевой терапии, на фоне употребления наркотиков, длительного отсутствия лечения воспалительных заболеваний и кариесе, а также после перенесенной коронавирусной инфекции.
«Проведенные диагностические исследования показали, что в данном случае мы имеем дело с запущенным воспалением костной ткани, которое привело к самопроизвольному перелому нижней челюсти. В Набережных Челнах такая операция выполняется впервые в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Мы сами и наш пациент довольны ее результатом», – подвёл итог Баин Дёмкин.
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