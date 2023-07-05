Врачи Челнов удалили 72-летнему мужчине огромную опухоль головного мозга

Мужчину с нарушением сознания, речи, частичной обездвиженностью рук привезли в БСМП. Все симптомы указывали на инсульт.

В результате МРТ-исследования с контрастным усилением врачи выявили у пациента опухоль головного мозга. Образование было больших размеров, поэтому операцию провели незамедлительно.

Нейрохирург БСМП Оксана Карпова рассказала, что опасность опухоли в том, что она вызывает минимальные симптомы. Признаки начинают проявляться, когда опухоль увеличивается в размерах и начинает сдавливать функционально значимые структуры мозга.

Операция длилась 5 часов. Врачи максимально бережно вырезали опухоль из основания черепа, не задевая здоровые клетки мозга.

Врачи отмечают, что некоторые опухоли головного мозга успешно удаляются хирургическим путем. Главное – вовремя обнаружить. Основным методом диагностики является МРТ головного мозга.

В БСМП Челнов напомнили, что регулярные медицинские обследования помогут сохранить здоровье.