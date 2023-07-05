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Врачи Челнов удалили 72-летнему мужчине огромную опухоль головного мозга
Мужчину с нарушением сознания, речи, частичной обездвиженностью рук привезли в БСМП. Все симптомы указывали на инсульт.
В результате МРТ-исследования с контрастным усилением врачи выявили у пациента опухоль головного мозга. Образование было больших размеров, поэтому операцию провели незамедлительно.
Нейрохирург БСМП Оксана Карпова рассказала, что опасность опухоли в том, что она вызывает минимальные симптомы. Признаки начинают проявляться, когда опухоль увеличивается в размерах и начинает сдавливать функционально значимые структуры мозга.
Операция длилась 5 часов. Врачи максимально бережно вырезали опухоль из основания черепа, не задевая здоровые клетки мозга.
Врачи отмечают, что некоторые опухоли головного мозга успешно удаляются хирургическим путем. Главное – вовремя обнаружить. Основным методом диагностики является МРТ головного мозга.
В БСМП Челнов напомнили, что регулярные медицинские обследования помогут сохранить здоровье.
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