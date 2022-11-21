Врачи Челнов три дня боролись за жизнь 9-летнего мальчика с гнойным менингитом

В инфекционной больнице Набережных Челнов трое суток боролись за жизнь девятилетнего мальчика с острой формой гнойного менингита. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Из Агрыза в реанимацию инфекционки ребенка привезли поздно вечером. Речь и движения мальчика были замедленны. Мама объяснила врачам, что у сына нестерпимо болит голова. Головная боль сопровождалась рвотой и высокой температурой, которая никак не сбивалась жаропонижающими.

Медики определили, что у мальчика гнойный менингит.

Первые три дня за жизнь пациента боролись врачи-реаниматологи. Как только его состояние удалось стабилизировалось, пациента из реанимации передали специалистам по нейроинфекциям.

За две недели врачам удалось избавиться от симптомов страшной болезни. У мальчика перестала болеть голова и вернулась возможность двигать головой и шеей. У него прояснилось сознание, восстановился аппетит.

«Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Наибольшую опасность болезнь представляет для детей», — поделилась врач-инфекционист Елена Минаева.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его выписали домой к семье.