Врачи Челнов спасли годовалого малыша, который почти не дышал из-за ларинготрахеита

Врачи инфекционной больницы Набережных Челнов спасли годовалого ребенка, который почти не дышал из-за сужения гортани на фоне вирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Бригада скорой медицинской помощи доставила в клинику годовалого малыша. У него диагностировали вирусный ларинготрахеит и стеноз гортани первой степени, проще говоря, у ребенка была настолько сужена гортань, что воздух почти не проходил в легкие. Врачи, которые принимали ребенка запомнили, что у него было страдальческое выражение лица, обезвоженность, слабость, кашель, боль в горле, также почти не было голоса и дыхания.

Фото: Пресс-служба Инфекционной больницы Набережных Челнов

В больнице состояние маленького пациента стало ухудшаться: стеноз развился до второй-третьей степени. Малыш начал задыхаться, его срочно перевели в отделение реанимации.

Лечащий врач челнинской инфекционной больницы Валерий Кондаков вместе с инфекционистами и реаниматологами подобрали пациенту терапию, которая дала положительный результат. Стеноз стал уменьшаться, ребенок начал свободно дышать.

«Это довольно тяжелое состояние. Дети, у которых развивается стеноз гортани 3 и 4 степени, с выраженными признаками дыхательной недостаточности, подлежат интубации, то есть введению трубочки через нос или рот в трахею. К счастью, в данном случае все прошло благополучно», – объяснил Валерий Кондаков.