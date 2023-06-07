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Врачи Челнов прооперировали мужчину, который упал с лошади и сломал челюсть
Врачи пятой больницы Набережных Челнов прооперировали мужчину с двусторонним переломом челюсти после падения с лошади. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.
Мужчина попал в отделение челюстно-лицевой хирургии горбольницы №5. Хирурги Баин Демкин и Магомедхабиб Магомедов провели пациенту остеосинтез нижней челюсти с помощью специальных титановых мини-пластин.
«Такие операции мы начали проводить месяц назад. У них много преимуществ: пластины прекрасно приживаются и их не нужно снимать, время операции сокращается вдвое и восстановление целостности кости происходит за несколько недель. Остеосинтез мы проводим под местной или общей анестезией в тех случаях, когда место перелома не удается скрепить при помощи шин, или когда сложно зафиксировать обломки кости», – объяснил челюстно-лицевой хирург Баин Демкин.
Снимки показали, что у мужчины челюсть смещена, обломки могли неправильно срастись и вызвать нагноение тканей. Но этого удалось избежать благодаря применению новой для больницы технологии.
Операция длилась всего 40 минут.
В горздраве рассказали, что 29-летний мужчина после операции чувствует себя хорошо. Через месяц ему снимут шины и он вернется к обычной жизни.
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