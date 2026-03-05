Врачи были рядом, пока мужья далеко: жен бойцов СВО выписали из роддома горбольницы №7

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня из Перинатального центра казанской горбольницы №7 выписали двух молодых мам. Обе женщины – супруги бойцов специальной военной операции. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова вручила роженицам подарочные наборы детских принадлежностей.

В комплект входят вещи первой необходимости: комбинезон-трансформер, подушка-кокон для новорожденных, валенки, стеганое одеяло, детские подгузники, пеленки, стиральный порошок, несколько видов мыла, гель-шампунь и крем для тела. Все изделия произведены на местных промышленных предприятиях.

«В канун Международного женского дня мы выписываем двух прекрасных женщин. Я желаю благополучия мамам и малышам и, конечно, чтобы папы быстрее вернулись домой с победой», – напутствовала министр.

Из роддома седьмой горбольницу выписали 28-летнюю Алену Жаруллину, супруг которой находится на службе в ДНР, и 34-летнюю Чулпан Назипову, муж которой выполняет боевые задачи в Луганске. Оба военнослужащих были мобилизованы в 2022 году.

Примечательно, что дочь Алены Жаруллиной, Астрид, родилась 23 февраля – в День защитника Отечества. Сейчас молодая мама ждет своего супруга Дениса в отпуск.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Муж ошарашил меня тем, что приедет уже на днях. Это самый замечательный сюрприз, ведь я ждала его только в апреле», – поделилась Алена Жаруллина.

Военнослужащий Фаниль Назипов, муж Чулпан, успел приехать из отпуска на выписку. Новорожденный Замиль – четвертый ребенок в их семье.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Республике Татарстан на системной основе осуществляется поддержка семей с детьми. Многодетным семьям меры поддержки оказываются без учета доходов: это 30% оплаты ЖКУ, предоставление лекарств детям до шести лет и субсидия на проезд. Если ребенок из многодетной семьи получает на платной основе среднее профессиональное образование, ему компенсируется 30% оплаты за обучение», – отметила Эльмира Зарипова.

По ее словам, каждый третий рубль бюджета, направленного на социальную политику, идет на поддержку семей с детьми.

«Сегодня основные стратегические задачи, которые определены Владимиром Путиным – это в народосбережение и повышение качества жизни людей. Цели определены в национальном проекте “Семья”. Для нас это цели, над которыми мы работаем каждый день», – подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Руководитель Перинатального центра седьмой горбольницы Татьяна Шигабутдинова уверена, что проводить торжественные выписки детей бойцов СВО – важно и справедливо, ведь они защищают мирное небо тех, кто находится вдали от линии фронта.

«Когда мужья не могут быть рядом, женщины переживают вдвойне, но мы поддерживаем их, оказываем всю квалифицированную помощь и делаем так, чтобы мамы были в комфортных условиях», – отметила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2025 году в Перинатальном центре казанской горбольницы №7 родились 9411 детей. Сейчас здесь находятся 215 пациентов, 27 из них готовятся к выписке.

«В сутки мы проводим 23-37 родов. Работаем с нагрузкой, но стараемся над тем, чтобы мамы и дети были живы и здоровы», – добавила Татьяна Шигабутдинова.