Врачи БСМП удалили челнинке огромную грыжу, которая вытеснила желудок к сердцу

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах спасли пациентку с огромной грыжей. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

«Первый раз боль в животе после еды я почувствовала десять лет назад. С тех пор я не могла есть привычную пищу, после каждого приема мне было плохо, приходилось постоянно очищать желудок, промывать его. Я сильно похудела. В БСМП обратилась только тогда, когда уже совсем не могла ничего есть. Боли усилились, я вызвала скорую», – рассказала женщина.

На обследовании выяснилась причина необычного явления – огромная 20-сантиметровая грыжа сдавила желудок и часть толстой кишки, вытеснив их к легким и сердцу. Грыжа затрудняла дыхание и сильно ухудшала качество жизни пациентки.

«Мы столкнулись со сложным случаем диафрагмальной грыжи. Желудок и другие органы из брюшной полости проникли в грудную клетку через расширенное отверстие в диафрагме. В результате вся пища, которая поступала в желудок, накапливалась там и не могла продвинуться дальше по пищеварительному тракту», – сказал заведующий хирургическим отделением №1 БСМП Рамшед Одинаев.

Хирурги БСМП провели технически сложную операцию всего через четыре прокола в брюшной стенке. Врачи вернули органы в нормальное положение, ушили отверстие в диафрагме и сформировали вокруг нижней части пищевода манжетку из желудка, чтобы избежать заброса желудочного содержимого в пищевод. Хирурги рассказали, что использовали для этого специальные, более прочные нити.

Спустя три часа медикам удалось полностью очистить брюшную полость от грыжи. Все было проделано без единого разреза.

Пациентку выписали уже на четвертый день после операции. Сейчас она находится дома, ей назначена специальная диета.