Врачи БСМП спасли челнинку, удалив два огромных тромба за сутки

Врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов спасли 42-летнюю местную жительницу, удалив два огромных тромба за сутки. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города.

Женщина поступила в медучреждение в тяжелом состоянии: спутанное сознание, нарушение речи, паралич левой части тела.

После проведенной компьютерной томографии стало ясно, что у Светланы ишемический инсульт. Причина – большой тромб. Он полностью блокировал сосуд, ведущий к задней части головного мозга, поэтому кровь туда не поступала. Пациентке ввели препарат, растворяющий сгустки крови, но медикаментозное лечение оказалось малоэффективным. Было принято решение об операции.

«Мы прокололи бедренную артерию и через нее ввели катетер. Использовали метод тромбоаспирации - с помощью тонких инструментов подобрались к сосудам, питающим головной мозг, ввели рентгенконтрастное вещество, с его помощью нашли тромб. Затем удалили его», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Булат Загидуллин.

Операция прошла успешно. Однако этим же вечером Светлана начала жаловаться на онемение левой руки. Оказалось, что в ее сосудах также был тромб. Сосудистые хирурги экстренно провели вторую операцию.

Женщину перевели в неврологическое отделение, где с ней усиленно занималась команда реабилитологов: логопед, специалист лечебной физкультуры, нейропсихолог. Благодаря их усилиям восстановление было быстрым. Уже на десятый день с момента поступления в клинику женщину выписали. Светлана вернулась к своим детям, младшему из которых всего один год.