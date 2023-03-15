Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Врачи БСМП спасли челнинца с тяжелой травмой позвоночника при помощи цемента для костей
В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов 73-летнему пациенту провели сложную операцию на позвоночнике. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
Год назад мужчина получил компрессионный перелом, из-за остеопороза позвонки деформировались и начали вызывать острую боль.
Операцию врачи проводили современной методикой под контролем рентгена. Хирурги установили восемь винтов из титана в позвоночник, скрепив конструкцию специальным цементом для костей.
«При установке фенистрированных винтов нет права на ошибку. Нужно четко попасть в тело позвонка через ножку, сохранив все стенки, чтобы цемент не попал в позвоночный канал и близлежащие сосуды», – рассказал нейрохирург БСМП Ильфат Фатхутдинов.
Восстанавливать свое здоровье пациент начал уже в стенах больницы. Спустя неделю после успешной операции его выписали.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»