Врачи БСМП спасли челнинца с тяжелой травмой позвоночника при помощи цемента для костей

В Больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов 73-летнему пациенту провели сложную операцию на позвоночнике. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

Год назад мужчина получил компрессионный перелом, из-за остеопороза позвонки деформировались и начали вызывать острую боль.

Фото: Пресс-служба БСМП

Операцию врачи проводили современной методикой под контролем рентгена. Хирурги установили восемь винтов из титана в позвоночник, скрепив конструкцию специальным цементом для костей.

«При установке фенистрированных винтов нет права на ошибку. Нужно четко попасть в тело позвонка через ножку, сохранив все стенки, чтобы цемент не попал в позвоночный канал и близлежащие сосуды», – рассказал нейрохирург БСМП Ильфат Фатхутдинов.

Восстанавливать свое здоровье пациент начал уже в стенах больницы. Спустя неделю после успешной операции его выписали.