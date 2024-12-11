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Общество 11 декабря 2024 17:13

Врачи БСМП освободили закупоренные тромбами артерии пациента по новой технологии

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Хирурги Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов использовали передовой метод удаления тромбов, чтобы спасти пациента. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

51-летнего мужчину доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии №2 БСМП в крайне тяжелом состоянии.

После тщательного обследования мультидисциплинарная команда врачей поставила диагноз – острая, массивная тромбоэмболия легочных артерий. Для оценки степени поражения сосудов тромбами была выполнена КТ-ангиография. Оказалось, что тромбы были в главных и сегментарных ветвях легочных артерий с обеих сторон. Мужчина в любой момент мог умереть.

Фото: Пресс-служба БСМП Челнов

Пациенту незамедлительно начали растворять тромбы препаратами. Но эффекта не было, оставалась угроза жизни. Тогда мужчину экстренно в сопровождении кардиореаниматологов доставили в операционную, где за дело принялись специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1. Хирурги успешно выполнили эндоваскулярную тромбоаспирацию, применив передовой метод, – баллонную ангиопластику легочных артерий.

Через небольшой разрез в области бедра врачам удалось ввести катетер с баллоном прямо в вену. Как только баллон достиг нужной области, тромбы под его давлением разрушились. После этого оставшиеся фрагменты тромбов были извлечены специальным инструментом. Эти манипуляции помогли восстановить нормальное кровоснабжение и проходимость легочных артерий.

«Раньше мы делали ангиопластику при хроническом поражении сосудов легких. В этот раз мы столкнулись с острейшим поражением сосудов тромбами. При таких ситуациях смерть может наступить мгновенно, поэтому нельзя было медлить. Действовали организованно, вместе с отделениями функциональной диагностики и кардиореанимацией», – отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения №1 Булат Загидуллин.

В настоящее время пациент уже восстановился после операции, его выписали из БСМП.

#Здоровье #БСМП Набережных Челнов #тромбоз
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