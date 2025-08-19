Врачи БСМП достали из желудка челнинки лезвие от бритвы

Врачи Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов достали из желудка женщины бритвенное лезвие. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Острое лезвие длиной 3,5 см обнаружили на рентгенологическом исследовании пациентки. Опасный предмет мог повредить внутренние органы. Было решено провести гастродуоденоскопию – осмотреть желудок с помощью эндоскопа. Предварительно пациентку погрузили в сон под общей анестезией – это было нужно для того, чтобы расслабить мышцы пищеварительного тракта и дыхательных путей.

Врач-эндоскопист Дамир Хамматов через ротовую полость ввел гастродуоденоскоп и, добравшись до желудка, осторожно извлек опасный предмет. Процедура длилась не более 15 минут. Все это время рядом с пациенткой находились анестезиолог Айрат Шигабутдинов и хирург Сайдалы Уулу. Они контролировали процесс и были готовы к проведению хирургической операции, если бы что-то пошло не так.

К счастью, операция не понадобилась. Ни один орган не пострадал, а пациентку в тот же день выписали.