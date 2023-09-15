Врачи БСМП Челнов заменили аортальный клапан сердца по новой методике

Хирурги БСМП Набережных Челнов заменили аортальный клапан сердца по новой методике. Информация об этом появилась в Telegram-канале медучреждения.

Врачи провели 62-летнему пациенту транскатетерную имплантацию аортального клапана.

Фото: БСМП

Марсель Хабибуллин встречается с врачами БСМП не в первый раз. Первое знакомство состоялось во время открытой операции на сердце из-за расслоения восходящей аорты. Тогда хирургам удалось сохранить пораженный аортальный клапан, не прибегая к его замене.

Спустя полтора года у пациента снова развилась аортальная недостаточность. Дело в том, что у мужчины врожденный порок сердца – не три, а две створки клапана.

Благодаря новой системе доставки импланта заменить клапан удалось малотравматичным способом – без рассечения грудины. Врачи доставили створки клапана изнутри тела при помощи трубки, внутри которой как пружина сложен аортальный клапан. Пораженный клапан заменили искусственным протезом российского производства.

«В отличие от импортных протезов он сделан из биологически инертного материала – из ПТФЭ, то есть не отторгается организмом и отличается хорошими характеристиками. У аналогичных импортных клапанов створки выполнены из биологических тканей животных и служат 6-8 лет. Российский клапан рассчитан на более длительную службу», – пояснил главный хирург БСМП Рамис Якубов.

Счастливый пациент уже готовится к выписке.

«Слаженная команда, прекрасные люди, знающие свое дело. Откликнулись по первому зову. Молодцы ребята, руки золотые!» – восторженно благодарит пациент.