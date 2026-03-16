news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 марта 2026 11:26

Врачи БСМП Челнов удалили камень из желчного пузыря мужчины с помощью редкой методики

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах хирурги Больницы скорой медицинской помощи (БСМ) удалили из желчного пузыря пациента камень с помощью редкой методики. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Жизни 55-летнего мужчины грозила опасность из-за застрявшего в желчном протоке камня. Отток желчи прекратился, из-за чего развилась сильная желтуха. Достать камень эндоскопически оказалось невозможно: мешало образование, которое препятствовало безопасному выполнению процедуры.

Пациента ждала большая полостная операция с долгим восстановлением и заживлением послеоперационной раны, но врачи БСМП провели миниинвазивную операцию. С помощью маленького разреза пациенту ввели проводник, через который хирурги успешно удалили камень.

«Через протоки печени мы ввели специальный инструмент в виде петли, захватили камень и достали его, используя жесткий тубус. Действовать нужно было аккуратно, просчитывая каждый миллиметр, в этом и была сложность. Подобную операцию мы проводили впервые, все прошло успешно. Пациент все время был в сознании, под местной анестезией», – рассказала рентгенхирург Зоя Антропова.

Мужчина уже выписан из больницы и активно идет на поправку.

#уникальная операция #сложная операция #БСМП Набережных Челнов #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

15 марта 2026
Новости партнеров