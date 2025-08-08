Врачи БСМП Челнов спасли мужчину с инфарктом кишечника

В Набережных Челнах врачи Больницы скорой медицинской помощи спасли пациента, у которого случился инфаркт кишечника. Информация появилась в телеграм-канале медицинского учреждения.

В БСМП Автограда поступил мужчина с сильными болями в животе. Врачи провели экстренное обследование, заподозрив тромбоз артерий, которые питают кишечник.

Прогноз при тромбозе кишечника, также известном как инфаркт кишечника или мезентериальный тромбоз, обычно неблагоприятный. Летальность в таких случаях достигает 90%.

К счастью, хирурги БСМП смогли вовремя распознать опасный диагноз, и это привело к успешному лечению. Пациенту была в срочном порядке назначена тромболитическая терапия. Через катетер на руке, в лучевую артерию, рентгенохирург Ильяс Якубов ввел специальный препарат, который растворяет тромбы.

В скором времени, после проведенной процедуры тромболизиса, состояние мужчины начало улучшаться. Более того, медикам удалось сохранить кишечник целым и невредимым.

«Подобные случаи, когда при тромбозе верхней брыжеечной артерии врачи обходятся без полостной операции, достаточно редки. Мы действовали быстро, счет шел буквально на минуты. Благодарю своих коллег, они практически сразу распознали опасный диагноз у пациента, что бывает крайне сложно. После они передали мужчину нам, рентгенохирургам. Именно быстрая и слаженная работа стала решающим фактором», – рассказал врач-рентгенохирург Ильяс Якубов.