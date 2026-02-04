Врачи БСМП Челнов спасли мужчину, которому в ДТП пробило сердце

В Больнице скорой медицинской помощи им. Акчурина в Набережных Челнах спасли мужчину, которому в момент ДТП пробило сердце. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Как выяснилось, 46-летний мужчина ехал по трассе из Нижнекамска в Набережные Челны и попал в ДТП. Его доставили в шоковый зал, где несколько часов врачи разных специальностей боролись за его жизнь.

Врачи выявили огромную гематому и большое скопление жидкости в околосердечной сумке – перикарде. От сильного удара мужчине пробило грудную клетку, и в сердце появилась рваная рана, из которой при каждом движении вытекала кровь.

«У пациента была необычная травма. Проникающее ранение сердца в результате дорожно-транспортного происшествия. Диаметр раны был около сантиметра. Такое бывает достаточно редко. Тем не менее, мы всегда готовы к любым ситуациям. Вся бригада специалистов действовала оперативно и профессионально. Благодаря этому в течение получаса мы удалили жидкость из околосердечной сумки, что уменьшило давление на орган. Затем ушили рану на рабочем сердце, без аппарата искусственного кровообращения. Все прошло успешно», – рассказал главный внештатный кардиохирург Минздрава РТ Рамис Якубов.

Мужчина пришел в себя после операции. Теперь его ждет реабилитация: несколько месяцев ему предстоит носить специальный корсет и исключить физический труд.