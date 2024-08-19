Врачи БСМП Челнов смогли удалить большой кровоточащий полип из кишечника пациента

Врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах успешно удалили большой кровоточащий полип из кишечника пациента. Мужчина обратился в больницу с жалобами на внутреннее кровотечение. Причиной оказалось наличие большого пятисантиметрового полипа в кишечнике. Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Несмотря на сложную ситуацию, заведующий отделением эндоскопии БСМП Евгений Малинин удалил образование при помощи видеоэндоскопического оборудования.

«Обычно подобные новообразования удаляются в несколько этапов. В начале на основание полипа накладывается специальная металлическая петля, которая подключена к электрохирургическому блоку, и за счет подаваемого тока срезаются ткани. Однако в нашем случае процедура осложнялась струйным кровотечением и тем, что из-за большого размера полипа, петля “приварилась” к нему, и извлекать ее пришлось при помощи щипцов», – отметил доктор.

Врач все же выполнил резекцию: прижег кровоточащие сосуды, чтобы остановить кровотечение, и удалил образование. После этого полип был отправлен морфологам для исследования. Они должны определить, является ли образование злокачественным.

Важно отметить, что врачам удалось избежать проведения полостной, то есть открытой, операции. Во время процедуры пациент оставался в сознании, и операция проводилась под местной анестезией.

В горздраве рассказали, что такие полипы могут расти годами, и этот процесс обычно проходит бессимптомно. Однако заподозрить их наличие можно при положительном анализе кала на скрытую кровь. Такое обследование проводится в рамках диспансеризации. Врачи рекомендуют заботиться о своем здоровье заранее и проходить регулярные обследования в поликлинике, чтобы не встретиться с хирургами на операционном столе.