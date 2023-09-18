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Врачи БСМП Челнов помогли пациенту «дожить» до пересадки сердца
Медики челнинской БСМП помогли Сергею Скороделову «дожить» до нового сердца. Информация об этом появилась в Telegram-канале медучреждения.
В последний раз, когда Сергей Скороделов находился в БСМП, его сердце и легкие не функционировали полностью. Врачи БСМП боролись со стремительно развивающимся воспалением сердца, чтобы предотвратить внезапную смерть.
Отмечается, что состояние пациента было крайне тяжелым. Спасти Сергея могла только трансплантация сердца, а драгоценное время, проведенное в отделении интенсивной терапии БСМП Набережных Челнов, помогло дожить до операции.
Скоро было найдено подходящее донорское сердце. Операция по пересадке была проведена в центре Шумакова в Москве.
Сергей Скороделов не знает, чье сердце бьется в его груди, но знает, что теперь оно бьется не просто так.
«Появилось новое чувство- помогать людям. Теперь ты понимаешь, что живешь не просто так, раз тебе дали шанс», – поделился пациент.
Спустя четыре месяца после пересадки сердца пациент пришел в больницу, чтобы рассказать о жизни с новым сердцем и своих планах.
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