Врачи БСМП Челнов помогли пациенту «дожить» до пересадки сердца

Медики челнинской БСМП помогли Сергею Скороделову «дожить» до нового сердца. Информация об этом появилась в Telegram-канале медучреждения.

Фото: БСМП

В последний раз, когда Сергей Скороделов находился в БСМП, его сердце и легкие не функционировали полностью. Врачи БСМП боролись со стремительно развивающимся воспалением сердца, чтобы предотвратить внезапную смерть.

Отмечается, что состояние пациента было крайне тяжелым. Спасти Сергея могла только трансплантация сердца, а драгоценное время, проведенное в отделении интенсивной терапии БСМП Набережных Челнов, помогло дожить до операции.

Скоро было найдено подходящее донорское сердце. Операция по пересадке была проведена в центре Шумакова в Москве.

Сергей Скороделов не знает, чье сердце бьется в его груди, но знает, что теперь оно бьется не просто так.

«Появилось новое чувство- помогать людям. Теперь ты понимаешь, что живешь не просто так, раз тебе дали шанс», – поделился пациент.

Спустя четыре месяца после пересадки сердца пациент пришел в больницу, чтобы рассказать о жизни с новым сердцем и своих планах.