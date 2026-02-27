Врачи БСМП Челнов достали большой камень из желчного пузыря женщины без разреза

Фото: БСМП имени Р.С.Акчурина

В Набережных Челнах врачи Больницы скорой медицинской помощи имени Р.С.Акчурина достали большой камень из желчного протока пациентки без единого разреза. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

40-летняя женщина поступила в больницу с сильными болями в животе. Обследование выявило холедохолитиаз – это одна из форм желчнокаменной болезни. В общем желчном протоке находился камень размером три сантиметра – это состояние опасно нарушением оттока желчи и требует срочного вмешательства.

Женщине провели операцию на следующий день после поступления, использовав малоинвазивный эндоскопический метод. Заведующий эндоскопическим отделением Евгений Малинин рассказал, что пациентке через рот ввели эндоскоп с камерой, с помощью специальных стентов расширили проток и захватили камень специальной корзинкой. Процедуру контролировали одновременно через рентген и видеокамеру.

Операция прошла под анестезией, уже на третий день пациентку выписали. Женщина чувствует себя хорошо и благодарит врачей за быстрое и бережное лечение.