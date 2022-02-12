Врачи больниц Татарстана приняли участие в «Лыжне России»

Сегодня врачи татарстанских больниц приняли участие в юбилейной 40-й Всероссийской гонке «Лыжня России». В Казани соревнования были организованы на четырех площадках.

Фото: Пресс-служба РКБ

Сотрудники Республиканской клинической больницы, Республиканского наркологического диспансера, Детской республиканской клинической больницы и городской клинической больницы №7 выступали в забеге, который прошел в Горкинско-Ометьевском лесопарке.

Фото: Пресс-служба РНД

В забегах принимали участие и взрослые, и юные спортсмены.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Несмотря на колоссальные нагрузки, которые легли на здравоохранени в период пандемии, медики стараются вести здоровый образ жизни.

Фото: Пресс-служба ДРКБ