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Здоровье
12 февраля 2022  13:29

Врачи больниц Татарстана приняли участие в «Лыжне России»

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Сегодня врачи татарстанских больниц приняли участие в юбилейной 40-й Всероссийской гонке «Лыжня России». В Казани соревнования были организованы на четырех площадках. 

 

Фото: Пресс-служба РКБ

Сотрудники Республиканской клинической больницы, Республиканского наркологического диспансера, Детской республиканской клинической больницы и городской клинической больницы №7 выступали в забеге, который прошел в Горкинско-Ометьевском лесопарке.

 

Фото: Пресс-служба РНД

В забегах принимали участие и взрослые, и юные спортсмены. 

 

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Несмотря на колоссальные нагрузки, которые легли на здравоохранени в период пандемии, медики стараются вести здоровый образ жизни. 

 

Фото: Пресс-служба ДРКБ

 

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

 

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