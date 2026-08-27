Врачи Альметьевской ЦРБ провели более 600 телемедицинских консультаций через MAX

С начала года в Альметьевске провели более 600 телемедицинских консультаций через национальный мессенджер MAX. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевской ЦРБ.

«Телемедицинские консультации – это не замена очного приема, а удобный дополнительный инструмент. Они помогают врачу оставаться на связи с пациентом и оперативно реагировать на изменения в состоянии здоровья», — отметил главный врач медучреждения Алмаз Алиуллин.

В Альметьевской ЦРБ цифровые сервисы в сфере здравоохранения активно развиваются. Значимой частью медицинского обслуживания жителей стали дистанционные консультации, онлайн-запись к врачу, закрытие больничного листа и электронные рецепты.

Развитие цифровых сервисов осуществляется в рамках национального проекта «Экономика данных».