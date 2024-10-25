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Врачи Актаныша добились восстановления тканей на пальце пациента после тяжелой травмы
Врачи Актанышской центральной районной больницы помогли пациенту, которому ампутировали палец из-за травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
В апреле в Актанышскую ЦРБ поступил пациент, у которого на левой руке были размозжены фаланги большого пальца. Тяжелую травму он получил на работе.
К сожалению, медикам было очевидно, что травмированный палец спасти не получится. Перед врачами ЦРБ стояла задача – добиться восстановления тканей на поврежденном пальце.
«Хирурги из Актаныша провели ушивание пальца к передней брюшной стенке. Спустя определенное время провели пластику кожи пальца. А летом выполнили отделение от брюшной стенки», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.
Все вмешательства прошли успешно и сегодня у пациента культя пальца находится в хорошем состоянии.
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