Врачи Актаныша добились восстановления тканей на пальце пациента после тяжелой травмы

Врачи Актанышской центральной районной больницы помогли пациенту, которому ампутировали палец из-за травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

В апреле в Актанышскую ЦРБ поступил пациент, у которого на левой руке были размозжены фаланги большого пальца. Тяжелую травму он получил на работе.

К сожалению, медикам было очевидно, что травмированный палец спасти не получится. Перед врачами ЦРБ стояла задача – добиться восстановления тканей на поврежденном пальце.

«Хирурги из Актаныша провели ушивание пальца к передней брюшной стенке. Спустя определенное время провели пластику кожи пальца. А летом выполнили отделение от брюшной стенки», – рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Все вмешательства прошли успешно и сегодня у пациента культя пальца находится в хорошем состоянии.