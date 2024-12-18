Врачей станет больше: В Татарстане определили пять задач для здравоохранения на 2025 год

Общественный совет Министерства здравоохранения Татарстана обозначил пять ключевых направлений работы для системы здравоохранения республики на 2025 год.

Как отметил председатель Общественного совета при Минздраве РТ Чингис Махмутов, данный проект направлен на усиление участия населения Татарстана в процессе принятия управленческих решений и развитии республики.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Совет предложил жителям Татарстана определить собственные приоритеты среди 15 предложенных целей и задач. Для этого было организовано онлайн-голосование, которое позволило выявить наиболее важные направления. В пятерку наиболее востребованных целей у жителей Татарстана вошли:

1. увеличить обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях (с 33 до 35 специалистов на 10 тысяч населения);

2. обеспечить выявляемость злокачественных новообразований визуальных локализаций на I стадии на уровне не менее 55,9% от общего числа случаев;

3. увеличить обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях (с 89 до 91 специалиста на 10 тысяч населения);

4. обеспечить увеличение уровня удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи по результатам оценки общественного мнения с 59% до 60,5%;

5. увеличить число жителей Татарстана, которым оказана медицинская реабилитация за счет средств обязательного медицинского страхования (с 36 тысяч человек до 36,5 тысяч человек).

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

За все цели Совет проголосовал единогласно. Однако его участники приняли решение объединить первый и третий пункты, так как оба касаются обеспечения медицинским персоналом. Кроме того, участники Совета предложили особо акцентировать внимание на вопросе реабилитации, подчеркивая важность предоставления комплексной помощи бойцам, вернувшихся с СВО, и членам их семей.

В связи с объединением двух пунктов, Совет добавил шестую по популярности цель, выбранную жителями республики: обеспечить диспансерным наблюдением не менее 82% детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами по результатам проведения профилактических медицинских осмотров.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Результаты голосования, которые мы имеем на сегодняшний день, как раз отражают настроение людей, и они коррелируются с основными приоритетами и направлениями работы Минздрава. Кадровый вопрос всегда волновал, он остается в приоритете. Министерство ставит перед собой задачу по привлечению и удержанию кадров», – отметил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Замминистра подчеркнул, что вопросы борьбы с раком, повышения удовлетворенности медпомощью, а также реабилитации и улучшения оказания помощи детям являются ключевыми задачами для системы здравоохранения. И отрадно, что именно эти цели стали главными на 2025 год и за их выполнением будет четко следить Общественный совет министерства, добавил Фатихов.