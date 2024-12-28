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Общество 28 декабря 2024 11:54

Врачей освободили от уголовной ответственности за небезопасные услуги

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Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который освобождает медицинских работников от уголовной ответственности за оказание услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Как сообщает ТАСС, закон вносит поправки в статью, наказывающую за производство, хранение, транспортировку или продажу товаров и услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Санкция по данной статье может достигать 10 лет лишения свободы, если действия привели к неосторожной смерти двух и более человек.

Новый закон дополняет статью примечанием о том, что его положения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что эта статья служит скорее для устрашения, чем для реальной эффективности. По его словам, обычно специалисты сталкиваются с обвинениями по статьям о неосторожной смерти или причинении серьезного вреда, а также преступной халатности.

#уголовная ответственность #врачи
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