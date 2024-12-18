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Общество 18 декабря 2024 10:04

Врачей освободили от уголовного наказания за небезопасные услуги

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Врачей освободили от уголовного наказания за небезопасные услуги
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госдума одобрила поправку, по которой действие статьи Уголовного кодекса РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи медиками, пишет ТАСС.

Внесенные изменения затрагивают статью 238 УК РФ, касающуюся производства, хранения, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент, за деяния, приведшие к неосторожной смерти двух и более человек, предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Новая поправка включает в статью примечание, по которой ее действие не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов от ЛДПР подчеркнул, что из-за неоднозначности трактовок раньше возбуждались уголовные дела против врачей. Он отметил, что в 2022 году было заведено 260 таких дел, что приводит к тому, что специалисты, особенно хирурги, акушеры и анестезиологи, покидают свою профессию.

#уголовная ответственность #медики
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