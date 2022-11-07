Врачебная амбулатория в Куюках завершена на 95%

Строительство врачебной амбулатории в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана вышло на финишную прямую. Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, общая готовность медучреждения сегодня составляет 95%.

На объекте ведутся финишные отделочные работы и работы по благоустройству. Основные работы по отделке фасада завершены.

Строители постелили первый слой асфальта, смонтировали ограждение, положили брусчатку. Помимо этого, идет подготовка ко второму слою асфальтирования.

Внутренние отделочные работы также выходят на «финишную прямую»: положена плитка, подготовлены стены к покраске — первый этаж завершен, 2-3 этажи планируют покрасить на предстоящей неделе.

Площадь здания составит 1 734,5 кв. метра. Перед зданием будет оборудована парковка на 18 машино-мест. Медучреждение рассчитано на сто посещений в смену.

Объект возводится за счет средств бюджетов разных уровней благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.