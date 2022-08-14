Врачебная амбулатория в Куюках за 307 млн рублей откроется в марте 2023 года

Новая врачебная амбулатория в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана откроется в марте 2023 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

«На сегодняшний день ведется кирпичная кладка перегородок третьего этажа, выполняется внутренняя инженерная система, электрика, канализация, ведется работа по подводу водоснабжения. На нижних этажах ведутся отделочные и штукатурные работы», — сообщил замруководителя исполкома Рамиль Шайхутдинов.

Еще одним важным моментом, по словам собеседника агентства, является строительство подъездных путей к амбулатории. По просьбе района средства были выделены из бюджета республики. «На сегодняшний день работа по ее строительству кипит. Дорога будет соединять жилой комплекс Куюки с амбулаторией и дальше уходить через детский сад в сторону школы. Предусмотрены и тротуар, и освещение», — отметил он.

Площадь здания амбулатории составит 1 734,5 кв. метра. Перед зданием будет оборудована парковка на 18 машино-мест. Медучреждение рассчитано на 100 посещений в смену.

Объект возводится за счет средств бюджетов разных уровней благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». На строительство нового лечебного учреждения выделено 307 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.