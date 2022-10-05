Врачебная амбулатория в Куюках возведена на 93%

Врачебная амбулатория в деревне Куюки в Пестречинском районе построена на 93%. На сегодняшний день строители приступили к устройству фасада и кровли. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Внутри трехэтажного здания ведутся отделочные работы. Одновременно выполняется монтаж электрики и слаботочки. Выполняется устройство входных групп из металлокаркаса. На прилегающей территории строители занимаются благоустройством территории.

«Все работы ведутся по графику. На сегодняшний день необходимо подвести наружный газопровод, завершить облицовку фасада, благоустройство — укладку асфальта и внутренние работы. Открытие новой врачебной амбулатории запланировано на март будущего года», — поделилась пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Площадь здания амбулатории составит 1 734,5 кв. метра. Перед зданием будет оборудована парковка на 18 машино-мест. Медучреждение рассчитано на сто посещений в смену.

Строительство амбулатории в деревне Куюки ведется по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.