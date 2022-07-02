Врачебная амбулатория в Куюках откроется в ноябре 2022 года

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Новая врачебная амбулатория в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана откроется в ноябре 2022 года. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Мастер Евгений Луговкин, который сейчас трудится на объекте, рассказал, что здание будет трехэтажным. Стройка продвигается в активном темпе, более 20 строителей работают по 12 часов, без выходных. Уже готов первый этаж здания.

«На данный момент перекрываем первый этаж, протягиваем все сети и выходим на второй. Работают бригада кирпичников и бригада монолитчиков. Уже подведены вода и канализация. Из техники задействованы два крана, погрузчик. Идем в графике, все по плану. К 15 августа планируем полностью возвести здание», — поделился строитель.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Площадь здания составит 1 734,5 кв. метра. Перед амбулаторией будет проведено благоустройство: с центральной дороги появится асфальтированный въезд, будет оборудована парковка на 18 машиномест.

Объект возводится за счет средств бюджетов разных уровней благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». На строительство нового лечебного учреждения выделено 200 млн рублей.

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

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