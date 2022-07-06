Врачам в Елабужском районе предоставят единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей

Единовременную материальную выплату в размере 500 тыс. рублей получат врачи на погашение ипотечного кредита, приехавшие работать в Елабугу с 1 января 2020 года. Инициатива принадлежит главе Елабужского муниципального района Рустему Нуриеву.

Постановление №722 от 9 июня подразумевает, что получателями выплаты могут стать врачи, работающие в Елабужской центральной районной больнице и заключившие трудовой договор с больницей не менее чем на одну ставку и не ранее 1 января 2020 года. После получения выплаты специалист обязуется отработать в больнице минимум шесть лет.

На получение такой выплаты есть уже 20 претендентов, сообщили «Татар-информу» в администрации Елабужского района.

По словам руководителя пресс-службы Елабужского района Екатерины Сайбель, укомплектованность врачами в Центральной больнице района составляет 49,6 % от штатной численности – это 149 человек. Требуется в больницу на сегодняшний день 21 специалист.

Двум врачам, благодаря поддержке Нуриева, выделены земельные участки в безвозмездное пользование с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, с января этого года семь врачей ежемесячно получают стипендию главы Елабужского муниципального района в размере 4 571 рубля.

Еще три врача получили единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский доктор» в размере 1 млн рублей. Четыре специалиста продолжают обучение в целевой ординатуре по наиболее востребованным в ГАУЗ «ЕЦРБ» специальностям — фтизиатрии, педиатрии, травматологии, ортопедии и офтальмологии.