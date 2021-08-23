«Врачам – квартиры, а детям – лего»: «Татнефть» провела общественный совет в Азнакаево

За четыре года нефтяная компания вложила в социальную сферу Азнакаевского района почти 700 млн рублей.

Новый ЗАГС и биолаборатория для выращивания триплоидной осины

О выделении квартир для медиков, закупке нового медицинского оборудования для больниц, создании Центра спортивного туризма, специализированного класса Альметьевского государственного нефтяного института и 3D-лаборатории на базе лицея № 4 шла речь на заседании Общественного совета «Татнефти» в Азнакаево.

«Спасибо за поддержку «Татнефти», которая ежегодно выделяет огромные средства на строительство социальных и спортивных объектов, ремонт дорог, развитие сельского хозяйства. За последние годы в районе многое сделано – площадь Татарстана, улица Сююмбике. Компания всегда оказывает огромную помощь школам и детсадам. В этом году запланировано строительство ЗАГСа на 55 млн рублей и большого спорткомплекса», – проинформировал участников встречи глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин.

Спикер отметил, что при поддержке нефтяников в районе удалось построить современный спорткомплекс, стадион, конноспортивный манеж, открытый бассейн, который функционирует уже четвертый год. Участники общественного совета перед заседанием побывали на одном из инновационных объектов. Год назад «Татнефть» открыла биолаборатории в школе села Мальбагуш, учащиеся которой в специальных условиях выращивают триплоидную осину, сирень, тополя и множество других видов деревьев.

«Это лаборатория мирового уровня. Сегодня дети в ней занимаются, выращивают саженцы деревьев, которые мы высаживаем в нашем районе. В этом году по программе «Татнефти» деревья высажены на площади 1,5 тыс. га, в планах посадка деревьев, выращенных детьми, на 20 тыс. га – это десятки миллионов деревьев», – отметил Шайдуллин.

Заместитель гендиректора «Татнефти» Рустам Мухамадеев рассказал о том, что вклад средств в развитие территорий является одним из главных направлений деятельности компании. Для этого разработана новая программа оказания помощи территориям и регионам, где присутствует «Татнефть». Система грантов действует по четырем основным направлениям, в числе которых здравоохранение, образование и развитие территорий.

«Много школ, детсадов и других соцобъектов требуют вмешательства и ремонта. Должны быть определены приоритеты нуждаемости. У нас хорошие взаимоотношения с местной администрацией и населением. Компания намерена развивать принцип соучастия. Не должно быть, что решения принимают без обсуждения с общественностью, потому мы и проводим подобные советы», – подчеркнул спикер.

Заместитель гендиректора «Татнефти» Азат Ягафаров отметил, что жители родного для топ-менеджера Азнакаевского района всегда отличались своей активностью. У муниципалитета хорошие показатели по многим направлениям, и он должен стать лидером среди других районов республики, считает Ягафаров.

«Мы надеемся на обратную связь жителей, чтобы вместе решать вопросы на местах. Остаются нерешенными вопросы образования и здравоохранения. «Татнефть» начинает большую работу по формированию программы социальных инвестиций в содействия развития Юго-Востока Татарстана. Нам очень важно знать мнения и потребности жителей», – сказал он, обращаясь к местным жителям.

Замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихович в своем выступлении отметил, что новая коронавирусная инфекция в ближайшее время не отступит. Однако с самого начала пандемии представители системы здравоохранения региона ощутили мощную поддержку руководства республики и бизнеса, в особенности от «Татнефти». В компании подчеркивают, что на борьбу с пандемией в 2020 году потратили 1,5 млрд рублей – от закупки масок для врачей и полиции до бесплатной заправки машин скорой помощи и комплектования ковидных госпиталей на Юго-Востоке.

Новый проект откроет в дошколятах предпринимательскую жилку

Сначала участники встречи обсудили блок вопросов в системе образования. Замначальника отдела социальных программ «Татнефти» Сергей Плахотников рассказал о региональном проекте развития детсадов. Проект предусматривает не только оснащение ДОУ оригинальными методическими пособиями и обучение педагогов-воспитателей. Главная задача заключается в том, чтобы каждый детский сад развивался как «целостная общность педагогов, родителей и управленцев-заведующих». Обучение планируется по 14 программам. В ближайшие три года в проекту подключат детсады Юго-Востока республики.

«Мы спросили учителей начальных классов в ряде школ, чему важно учить детей, и они ответили: "Чтобы дети научились слушаться и сидеть". Конечно, этих двух качеств недостаточно, чтобы человек был успешен. Ребенок должен учиться участвовать в диалоге, а для этого нужно менять позицию взрослых. Исполнительные дети теряют код успешности и способность к предпринимательству», — сказал Плахотников.

Проект рассчитан на 2021—2023 годы и будет проходить в четыре этапа. Это определение участников, обучение педагогов, оснащение детсадов, определение более широкого круга участников проекта. Интересно, что с этого года координировать проект будут не москвичи, а татарстанцы. Заведующие трех детсадов Альметьевска будут расставлять более точные приоритеты в развитии программы.

Сергей Плахотников отметил, что разработчики образовательной инициативы на сегодняшний день столкнулись с «отсутствием возможности самостоятельного выбора занятий детьми». При этом сейчас активно изменяется образовательная среда, изменяются и сами дети, они становятся исследователями, у них много вопросов к этому миру. Другой вопрос — готова ли начальная школа ответить на них.

Для 14 детсадов Альметьевска уже есть специально обученные тренеры, благодаря которым «дети в присутствии взрослых смогут импровизировать, выходить за пределы своих возможностей». Это будет «школа диалога с препятствиями», где дети получат возможность «перестраивать пространство, анализировать свои действия и поступки и у них появляется предпринимательская жилка», подчеркнул Плахотников.

Наборы лего, спортбаза и лицей для одаренных детей

Дети из Азнакаево учатся понимать окружающий мир и моделировать его при помощи конструкторов лего. Руководитель кружка лего-роботов городского центра детского творчества Денис Валиев отметил, что ежегодно увеличивается число детей, интересующихся робототехникой, моделированием и конструированием.

Спикер сообщил, что в Центре детского творчества сейчас есть 30 комплектов лего и требуется еще столько же, чтобы покрыть имеющуюся потребность. Воспитанники кружка продемонстрировали участникам общественного совета бурение скважин при помощи лего-роботов, которых собрали и запрограммировали буквально за две недели. Представители администрации Азнакаево и компании «Татнефть» похвалили юных нефтяников и обещали помочь с закупкой новых конструкторов.

Директор Центра детского творчества Азнакаево Раушания Хасанова рассказала про развитие еще одного востребованного направления – спортивного туризма. Чтобы дети развивали свои навыки более профессионально и с честью представляли район, нужна спортивная база. Ее можно было бы организовать на площадке центра, отметила спикер. Кроме того, участники встречи обсудили возможность развития конного туризма, разработку новых туристических маршрутов и организацию сплава по реке Ик.

Начальник Управления образования Азнакаево Зульфия Гилязова сообщила, что за три года «Татнефть» вложила более 50 млн рублей в развитие системы образования. Наибольшую потребность сейчас район испытывает в кадрах для агропромышленного комплекса, медиках и рабочих. Однако в приоритете у молодежи IT-направление, педагогические и технические специальности.

Гилязова предложила перепрофилировать лицей № 4, открыть на его базе физико-математический лицей для одаренных учащихся. Кроме того, в этом году в семи школах района откроются центры образования «Точка роста», которым нужна современная мебель, сказала она. Директор лицея № 4 Ильмир Шайдуллин предложил создать на базе учебного заведения 3D-лабораторию для проведения опытов на уроках химии и физики. А ректор Альметьевского государственного нефтяного института Александр Дьяконов сообщил, что вуз намерен открыть профильные классы АГНИ-«Татнефть» на базе 4-го лицея.

Подводя итоги обсуждения проблем в образовании, Азат Ягафаров напомнил, что в стране активно реализуются нацпроекты, в том числе нацпроект «Образование». На его реализацию серьезные средства, которые нужно привлекать.

«Татнефть» будет помогать делать образование на юго-востоке республики качественным и доступным каждому. При этом мы видим, что и республиканские власти делают очень многое, но и им требуется поддержка ответственного бизнеса», – резюмировал Ягафаров.

Квартиры для врачей, ремонт инфекционки и поддержка во время пандемии

Далее участники общественного совета обсудили насущные проблемы в системе здравоохранения. За последние шесть лет в городе проведен косметический ремонт детской и капремонт взрослой поликлиник, обновлен автопарк ЦРБ. На сегодняшний день завершается капремонт здания лечебного комплекса больницы.

«К сожалению, не удалось обновить медицинское оборудование, цена вопроса, по предварительным подсчетам, составляет 15 млн рублей», – сообщил главврач ЦРБ Азнакаево Ильдар Шигапов.

Он также отметил вклад «Татнефти» в укрепление материально-технической базы системы здравоохранения района. С начала пандемии компанией была оказана помощь Азнакаевской ЦРБ на сумму более 16 млн рублей.

Спикер заострил особое внимание на кадровом вопросе. За последние пять лет в район было привлечено 87 специалистов. В основном это врачи из Башкортостана. Тем не менее лечебные учреждения остро нуждаются в узкоспециализированных специалистах – кардиологах, офтальмологах, акушерах-гинекологах, психиатрах. На сегодняшний день остаются вакантными 24 должности врачей по узким специальностям.

«Привлечение специалистов в малонаселенные районы вызывает ряд затруднений. Основной проблемой является предоставление жилья их семьям. Ранее прибывшие врачи обеспечены шестью муниципальными квартирами и жильем фонда ГЖФ. При поддержке «Татнефти» было выделено 24 квартиры нашим специалистам», – сказал Шигапов.

Он пояснил, что муниципальное жилье предоставляется сроком на 10 лет с возможностью дальнейшей приватизации. Арендное жилье для врачей предоставляется безвозмездно, но без права приватизации. Аренду жилья оплачивает ЦРБ. Всего в больнице сейчас работает 139 врачей. Жильем обеспечены 35 иногородних специалистов, существует потребность еще в 10 квартирах.

«Для более результативной работы в плане обеспечения населения врачебными кадрами большая работа отводится жилищной поддержке. Просим рассмотреть возможность приобретения муниципальных квартир или служебных жилых помещений для врачей, а также рассмотреть вопрос снижения арендной платы. Также просим материальную помощь для оснащения медицинским оборудованием капитально отремонтированного лечебного корпуса ЦРБ», – сказал Ильдар Шигапов.

Кроме того, на встрече шла речь о ремонте родительного дома и инфекционного корпуса.

«Тема здравоохранения на высоте федерального бюджета недофинансирована. Здравоохранение и образование – ключевые статьи, это инвестиции в человеческий капитал, которые окупятся сторицей. По решению гендиректора компании «Татнефть» в Альметьевске будет строиться высококлассный перинатальный центр для всех жителей юго-востока. Мы готовим проект реконструкции инфекционного центра в Азнакаево. Проблема жилья для врачей и учителей не является проблемой одного города, нужна программа господдержки», – отметил Азат Ягафаров.

В заключение встречи глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин сообщил, что на сегодня «город выглядит намного лучше по сравнению со многими другими городами». В этом году по различным программа было вложено 200 млн рублей в ремонт амбулаторий и стационаров. Сегодня в районе 45 человек болеют коронавирусом. Поэтому в первую очередь планируется капремонт инфекционного корпуса и закупка компьютерного томографа в октябре. Это очень важно, поскольку из-за отсутствия прибора больных людей с высокой температурой и поражением легких возят на необходимые обследования в Бугульму и Лениногорск.

Все прозвучавшие на встрече предложения и решения будут включены в протокол заседания.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Татнефти»