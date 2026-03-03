Врачам дефицитных специальностей, переехавшим в РТ, могут назначить миллионную выплату

Фото: © «Татар-информ»

Единовременную выплату для привлечения врачей дефицитных специальностей из других регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, планируют ввести в Татарстане. С такой инициативой выступило Министерство здравоохранения РТ. Проект постановления кабинета министров республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Размер выплаты предлагается установить на уровне 1 млн рублей на одного специалиста. Финансирование предполагается из бюджета Татарстана. Перечень дефицитных специальностей в документе пока не указан.

При этом предусмотрено условие: врач должен будет отработать в поликлинике не менее трех лет. Если трудовой договор будет расторгнут раньше срока, полученные средства придется вернуть.

Право на выплату смогут получить врачи из других регионов России с высшим медицинским образованием и опытом работы в системе здравоохранения. Также на поддержку смогут рассчитывать выпускники медицинских вузов текущего года, которые устроятся на полную ставку в больницы республики.

Кроме того, претендовать на выплату смогут врачи-специалисты из других стран, имеющие право на временное проживание в России сроком не менее трех лет, а также медики из ближнего и дальнего зарубежья с высшим медицинским образованием и опытом работы в системе здравоохранения либо выпускники вузов, принятые на работу в медучреждения Татарстана на полный рабочий день.

Подать заявку смогут те, кто впервые заключил трудовой договор по основному месту работы с медицинской организацией, подведомственной региональному Минздраву. Одним из условий станет отсутствие целевого обучения в вузе.

Для специалистов с опытом дополнительно установлено требование: в течение последних трех лет они должны работать в медицинских организациях, подведомственных министерству.