Врачам БСМП удалось спасти пациентку, сердце которой остановилось на 5 минут

Врачи больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов «завели» сердце жительницы Автограда после пятиминутной остановки с помощью аппарата ЭКМО. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Татьяна Александровна почувствовала дома резкую боль в груди, распознала, что это может быть симптом инфаркта. Сама вызвала скорую и встретила врачей.

В БСМП подтвердили, что произошел острый инфаркт миокарда – поражено левое коронарное русло. Кардиохирурги начали устанавливать стенты в пораженные сосуды, чтобы кровь вновь начала нормально циркулировать.

Но во время операции у Татьяны Александровны вдруг остановилось сердце.

Фото: Пресс-служба БСМП

«Мы приняли решение подключить пациентку к ЭКМО во время сердечно-легочной реанимации. Аппарат взял на себя работу сердца, и мы продолжили операцию», – рассказал исполняющий обязанности заведующего кардиореанимацией Юрий Марков.

В состоянии клинической смерти пациентка была пять минут. После призналась, что свет в конце туннеля не видела.

Сегодня Татьяна Александровна готовится к выписке и благодарит своих спасителей.