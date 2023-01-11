Врач-хирург из Альметьевска рассказал, как лечил детей в Донбассе

Заведующий хирургическим отделением Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Кирилл Булатов рассказал, как Татарстан помогает подшефному городу Лисичанску. Сам врач в ноябре прошлого года уехал в Лисичанск, чтобы лечить детей Донбасса, и недавно вернулся в родной город.

В прямом эфире главы Альметьевского района Тимура Нагуманова детский доктор рассказал, что на данный момент в Лисичанске проживают 35-40 тыс. взрослых и 2 тыс. детей. Причем детский менталитет, по наблюдениям специалиста, там особенный: юные лисичанцы не падают духом, они достаточно оптимистичны, иногда гуляют на улице и ждут, когда город будет полностью разминирован. Все дети, по словам Булатова, очень спортивные и худенькие, так как живут без излишеств.

«Каждый день проходил абсолютно по-разному. В городе нет света, газа, воды, нет никакой инфраструктуры. Все детишки сидят дома. Организовать прием, как у нас принято в поликлинике, было невозможно. Однако в первый день я принял в поликлинике около 100 человек, а потом начал „бродить“ по городу, принимал детей в школах — учеников этих заведений», — рассказал врач.

Сегодня в Лисичанске функционирует четыре школы. Уроки идут по 20 минут. Дети разных возрастов приходят раз в неделю, получают домашнее задание и идут домой. В городе нет связи, поэтому единственным средством массовой информации является школа.

«Учителя — это единственные наши помощники, которые могли рассказать, что из Татарстана приехал детский хирург, приведите своего ребенка на комплексный осмотр. Так и было в течение месяца. Каждый день в разных зданиях я осматривал 85 детей», — отметил он.

Операции проводить было нельзя, так как в городе нет ни детских операционных, ни стационара. «Сейчас наша республика восстанавливает солидную областную больницу, которая пострадала после обстрелов. В середине марта она начнет запускаться, и помощь детям будет оказываться в полном объеме», — сообщил Кирилл Булатов.

Однако врач принимал не только детей, но и взрослых: делал перевязки из подручных средств.

«Вторую половину дня я проводил в военном госпитале, где мы оперировали солдат с передовой. Мы являлись третьим этапом военно-медицинской сортировки», — рассказал специалист.

В Лисичанске работают добровольцы из Набережных Челнов — команда предпринимателя Рустема Гатина. Они каждый день варят 5,5 тыс. порций гречневой или перловой каши с тушенкой и потом раздают населению.

«Полевую кухню возят в больницу, центр гуманитарной помощи. Народ также стоит в очередях, получает кашу и продукты — кто муку, кто хлеб. И идут домой», — рассказал хирург.

По словам Булатова, преимущество города в том, что там много домов, которые расположены в частном секторе. В них есть печки, есть возможность поставить «буржуйки».

«В квартирах не поставишь, она дымит, создает угарный газ, — продолжает он. — К нам в госпиталь неоднократно привозили тех, кто отравился угарным газом. Техника безопасности не соблюдается, и такие последствия возникают».

Также благодаря помощи Татарстана в Лисичанске оснастили школы, центр гуманитарной помощи, центр временного размещения людей, которые остались без крова, генераторами и тепловыми пушками. Также наша республика активно помогает мобилизованным жителям и гражданскому населению. «В Лисичанске нас долго ждали, верили, что мы придем и начнем восстанавливать город», — заключил врач.