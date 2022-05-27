Врач-уролог клиники КГМУ пойдет под суд за то, что брал деньги за бесплатные операции

В Татарстане по 16 эпизодам мошенничества обвиняется 68-летняя врач-уролог ГАУЗ «Клиника медицинского университета», заведующий кафедрой урологии Казанского государственного университета. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, с 2013 по 2019 год годы врач сообщала пациентам клиники что им необходима операция от мочекаменной болезни и уверяла, что хирургическое вмешательство проводиться только на платной основе. На самом деле операции были бесплатными. Дальше медик направляла пациентов в определенный кабинет, который арендовала принадлежащая ей фирма. там заключались договоры на платные услуги. Людям проводили операцию на платной основе. В результате действий врача пациентам был причинен имущественный вред на сумму более 259 тыс. рублей

Выйти на преступную схему удалось благодаря совместной работе сотрудников Следкома РТ и УЭБиПК МВД по РТ.

Своей вины врач-уролог не признала. дело направлено в суд.

