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Здоровье
18 ноября 2021  08:47

Врач: Тромбоз может случиться и у молодых людей, переболевших Covid-19 в легкой форме

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Врач-гематолог Диана Ким рассказала, какие опасности может представлять собой постковидный синдром даже для молодых пациентов. Об этом передает радио Sputnik. 

Пациенты, переболевшие Covid-19, могут долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, среди них и нарушение свертываемости крови. Даже молодые люди, перенесшие инфекцию в легкой форме, рискуют получить диагноз «тромбоз» или даже «инсульт», отметила Ким. По ее словам, именно к таким тяжелым последствиям приводит повышение густоты крови после коронавируса. 

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что при образовании тромбов в сосудах головного мозга исход для пациента может быть плачевным. Предотвратить постковидное тромбообразование помогают разжижающие кровь препараты — антикоагулянты, однако их всегда должен назначать специалист, подчеркнула Ким.

«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов <...> Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», — объяснила врач. 

Она также напомнила, что защититься от коронавируса и его тяжелых последствий поможет вакцинация.

#Коронавирус
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