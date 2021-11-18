Врач: Тромбоз может случиться и у молодых людей, переболевших Covid-19 в легкой форме

Врач-гематолог Диана Ким рассказала, какие опасности может представлять собой постковидный синдром даже для молодых пациентов. Об этом передает радио Sputnik.

Пациенты, переболевшие Covid-19, могут долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, среди них и нарушение свертываемости крови. Даже молодые люди, перенесшие инфекцию в легкой форме, рискуют получить диагноз «тромбоз» или даже «инсульт», отметила Ким. По ее словам, именно к таким тяжелым последствиям приводит повышение густоты крови после коронавируса.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт», — рассказала специалист.

Она подчеркнула, что при образовании тромбов в сосудах головного мозга исход для пациента может быть плачевным. Предотвратить постковидное тромбообразование помогают разжижающие кровь препараты — антикоагулянты, однако их всегда должен назначать специалист, подчеркнула Ким.

«Считается, что после перенесенной коронавирусной инфекции следует продолжать три месяца антикоагулянтную терапию. Это профилактирует образование тромбов <...> Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», — объяснила врач.

Она также напомнила, что защититься от коронавируса и его тяжелых последствий поможет вакцинация.