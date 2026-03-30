Общество 30 марта 2026 18:18

Врач-травматолог рассказал, как уберечь детей от травм на каникулах

С началом весенних каникул дети все больше времени проводят на улице, катаясь на велосипедах, самокатах и роликах, и риск травм в этот период заметно возрастает. Заведующий травматологическим отделением стационара №2 Пушкинской клинической больницы им. профессора В. Н. Розанова Геннадий Гордеев рассказал, что 84% случаев детского травматизма составляют переломы, особенно у детей 10–12 лет.

По словам специалиста, наиболее опасны самокаты, электросамокаты и велосипеды. Главная защита – контроль взрослых и соблюдение правил безопасности.

«Основным залогом сохранения детского здоровья является соблюдение правил эксплуатации этих двухколесных средств передвижения. Безусловно, контроль, контроль и еще раз контроль. Даже при самом внимательном отношении никто не застрахован от несчастного случая», – сказал врач в беседе с «Радио 1».

Если ребенок получил травму, важно не нагружать поврежденную конечность и как можно скорее обратиться к врачу.

Для профилактики рекомендуется использовать защиту (шлем, наколенники, налокотники), соблюдать правила дорожного движения и избегать спешки.

#врачи #советы #дети-подростки #травматологи
