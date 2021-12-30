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Ру Тат
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Происшествия
30 декабря 2021  13:15
Алина Файзрахманова

Врач-травматолог предупредил татарстанцев о самых опасных зимних травмах

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Чаще всего в период новогодних праздников татарстанцы обращаются в больницу с травмами, полученными во время активного отдыха или небрежного обращения с пиротехникой. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал врач-травматолог Булат Зиатдинов.

«Очень много обращений, связанных с пиротехникой, особенно в отделение микрохирургии кисти, когда петарды взрываются в руках. Также с этим сталкиваются офтальмологи, когда наши граждане думают, почему же фейерверк не выстрелил и решают туда посмотреть», – отметил спикер.

Зиатдинов добавил, что в период новогодних праздников также возрастает количество ДТП и призвал татарстанцев быть особенно внимательными на дорогах зимой, соблюдать дистанцию между автомобилями и безопасный скоростной режим.

 

#травмы из-за гололеда #Пиротехника #травматизм
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