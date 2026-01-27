news_header_top
Общество 27 января 2026 16:17

Врач-травматолог напомнил родителям о рисках катания на «ватрушках»
Фото: «Татар-информ»

Зимние развлечения могут закончиться травмпунктом, если забывать о правилах безопасности. Особенно много вопросов у медиков вызывает катание на тюбингах – популярных «ватрушках». Врач высшей категории, травматолог‑ортопед Геннадий Гордеев рассказал «Радио 1», что в этом году условия для катания стали особенно рискованными.

По его словам, обильные снегопады сделали склоны рыхлыми и скользкими, а ледяные горки на оврагах и берегах водоемов привлекают множество детей.

Одной из главных угроз эксперт назвал столкновения и отсутствие культуры катания. Последствия могут быть серьезными – вплоть до черепно‑мозговых травм. При этом врач подчеркивает: проблема частично связана с тем, что дети много времени проводят с гаджетами и хуже ориентируются в реальных рисках, теряя ловкость и внимательность.

Если падения избежать не удалось, медик советует не откладывать визит в травмпункт. На морозе чувствительность снижается, и ребенок может не сразу понять, насколько серьезно повреждение.

Врач-травматолог подчеркнул, что безопасность на горке – зона ответственности взрослых. Родителям важно внимательно выбирать место для катания и сам тюбинг, а также объяснять детям правила и контролировать процесс.

#травмы #тюбинги #врачи #советы
