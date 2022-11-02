Врач-терапевт зарабатывает в Казани до 185 тысяч рублей в месяц

Заработная плата терапевтов за год в России выросла на 9%. Зарплатный максимум для таких специалистов в Казани сейчас составляет 185 тысяч рублей в месяц, сообщает Superjob.ru.

«На высокий уровень дохода могут рассчитывать кандидаты и доктора наук с действующими сертификатами по другим врачебным специализациям. Средняя зарплата такого специалиста составляет 73 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

В столице Татарстана на доход от 37 до 50 тыс. рублей могут рассчитывать сотрудники с высшим медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», интернатурой или ординатурой по специальности «Терапия», «Общая врачебная практика», действующим сертификатом специалиста и знаниями основ фармакотерапии, основ законодательства России о здравоохранении и современных стандартов оказания медицинской помощи.

От 50 до 60 тыс. на рынке труда в этой сфере в городе обещают сотрудникам с опытом работы в коммерческих клиниках, стажем работы от одного года, навыками работы в медицинской информационной системе и электронными медицинскими картами. От 60 до 85 тыс. рублей обещают соискателям с сертификатом о прохождении обучения по коронавирусной инфекции COVID-19, стажем работы от трех лет и опытом работы в коммерческих клиниках.

Самую высокую зарплату в размере от 85 до 185 тыс. рублей готовы платить в городе специалистам с опытом работы врачом-терапевтом от пяти лет. В должностные обязанности врача-терапевта входят амбулаторно-поликлинический прием пациентов, посещение больных на дому, диагностика, лечение и профилактика заболеваний, экспертиза временной нетрудоспособности, направление на лечение в стационар и ряд других.