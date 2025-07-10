Врач-терапевт рассказал, от каких продуктов стоит отказаться в период жары

Врач-терапевт Алексей Хухрев поделился советами о питании в жаркую погоду. По его мнению, летом изменяется водно-электролитный баланс организма, поэтому крайне важно регулярно восполнять запасы жидкости, употребляя чистую воду.

Однако не все напитки полезны в знойные дни. Газировка, соки с сахаром, чай и кофе способны повышать уровень глюкозы в крови, вызывая дискомфорт. Поэтому лучше ограничить потребление этих жидкостей, отметил он в беседе с «Радио 1».

Что касается еды, Хухрев рекомендует выбирать легкую пищу, такую как свежие овощи и зелень. Фрукты же, несмотря на свою пользу, в больших количествах могут негативно сказываться на самочувствии, особенно сладкие плоды вроде арбуза.

«Они дают гораздо меньше энергии. Соответственно, если налегать на сладкие фрукты и арбузы в жару, то самочувствие ухудшится», — пояснил он.