news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 июля 2025 17:45

Врач-терапевт рассказал, от каких продуктов стоит отказаться в период жары

Читайте нас в
Телеграм

Врач-терапевт Алексей Хухрев поделился советами о питании в жаркую погоду. По его мнению, летом изменяется водно-электролитный баланс организма, поэтому крайне важно регулярно восполнять запасы жидкости, употребляя чистую воду.

Однако не все напитки полезны в знойные дни. Газировка, соки с сахаром, чай и кофе способны повышать уровень глюкозы в крови, вызывая дискомфорт. Поэтому лучше ограничить потребление этих жидкостей, отметил он в беседе с «Радио 1».

Что касается еды, Хухрев рекомендует выбирать легкую пищу, такую как свежие овощи и зелень. Фрукты же, несмотря на свою пользу, в больших количествах могут негативно сказываться на самочувствии, особенно сладкие плоды вроде арбуза.

«Они дают гораздо меньше энергии. Соответственно, если налегать на сладкие фрукты и арбузы в жару, то самочувствие ухудшится», — пояснил он.

#врачи #жара #питание
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

Пить воду, избегать солнца, носить светлое: медик из РТ посоветовала, как пережить жару

9 июля 2025
Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

Ежемесячная выплата из маткапитала: кому положена в Татарстане

10 июля 2025