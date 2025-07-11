Врач-терапевт рассказал, как распознать тепловой удар

Тепловой удар — это опасное состояние, возникающее, когда организм сильно перегрелся и не справляется с охлаждением. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Радио 1» объяснил, как определить тепловой удар.

«Классические признаки теплового удара — горячие сухие кожные покровы, учащенное дыхание, красная кожа, угнетение сознания, головная боль, то есть общее самочувствие. Соответственно, такого человека надо быстро вернуть в тенечек, обернуть в простыню, обтереть, чтобы испарялась влага с поверхности кожи и забирала тепло», — сказал он.

Доктор подчеркнул, что использовать лед не рекомендуется, а вот дать человеку воду комнатной температуры важно.

«Холодная вода вызовет спазм желудка, будет всасываться хуже», — пояснил он.

Также он обратил внимание, что в жару лучше избегать употребления алкоголя, так как он является активным астматическим продуктом, который нарушает распределение жидкости в организме.