Врач-сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп хирургическим путем

Храп — это звук, возникающий в носоглотке во время сна из-за вибрации мягкого нёба и язычка. Он может вызывать затруднения дыхания у спящего и нарушать сон окружающих. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в разговоре с «Радио 1» сообщил, что в некоторых случаях храп устраняется хирургическим путем, однако такой метод подходит не всегда.

«Мы говорим про зону, где возникает храп и остановки дыхания (апноэ): выше корня языка, на уровне мягкого неба, миндаля, а могут возникать за корнем языка — ниже. В последнем случае хирургическое вмешательство невозможно», — пояснил эксперт.

Он также акцентировал внимание на необходимости проведения респираторного мониторинга, чтобы оценить степень риска, связанного с храпом. Далее важно определить место возникновения проблемы. ЛОР-врач проводит осмотр носа с помощью эндоскопа и выясняет, возможно ли хирургическое лечение. Если нет, применяется метод вентиляции легких через маску, который способствует расширению дыхательных путей и предотвращает их смыкание, объяснил Павел Кудинов.