Общество 28 января 2026 18:44

Врач-сомнолог рассказал, как просыпаться отдохнувшим зимой

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с «Радио 1» рассказал, как просыпаться отдохнувшим зимой.

По словам эксперта, основная причина сложностей с пробуждением в это время года – нехватка естественного света. Поэтому он рекомендует использовать для утреннего подъема яркие лампы.

Кроме того, Полуэктов подчеркнул, что на способность легко вставать утром напрямую влияет качество ночного отдыха. Для его улучшения он советует соблюдать несколько простых правил: спать не менее семи часов, стараться ложиться и просыпаться в одно время, а также выделять около часа перед сном на спокойные занятия без активной нагрузки.

«Следуя этим советам, можно пережить темный сезон в согласии со своей природой, сохранив силы и хорошее самочувствие. Если эти правила не работают, тогда стоит обратиться к врачу», – подытожил эксперт.

